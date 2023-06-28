مارسيل كولر لـ جماهير الأهلي: عيد سعيد

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على تهنئة جماهير الأحمر بحلول أولى أيام عيد الأضحى المبارك.

قال كولر في فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي الأهلي مهنئًا الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى: "عيد سعيد جماهير الأهلي".



في سياق آخر، عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على منتخب السويس، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما بالأمس على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وقال كولر في تصريحاته عقب اللقاء: أحاول التركيز مع اللاعبين خلال الأيام الماضية على أهمية اللقاءات المحلية والمرحلة الحالية من المباريات، ونقوم بعملية التدوير بشكل متتال مما يؤثر على أداء الفريق بشكل عام، ومن الوارد عدم التوفيق بالنسبة لأي لاعب بسبب ضغط المواجهات.

وواصل كولر : الأهلي يعد أكثر فريق سجل أهدافًا وخلق فرص خلال المواجهات المحلية الأخيرة، ونعمل على زيادة ترجمة الفرص إلى أهداف، وعلى تطوير الجميع، ولكن ضغط المباريات يؤثر على مسألة التدريبات التخصصية والفنيات ،مواجهات بطولة الكأس من الهام خلالها الفوز سواء خلال الوقت الأصلي أو الإضافي، ولقد حققنا المطلوب من مباراة منتخبي السويس، كل اللاعبين يتطور مستواهم بشكل مستمر، والدفع بأي عنصر يكون وفقًا لمعايير محددة ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي وآخر احتياطي.

وأضاف: رامي ربيعة يسجل كل ركلات الجزاء بشكل مميز خلال التدريبات، وأحمد القندوسي كذلك يقدم مردود مميز خلال الدقائق التي يشارك بها.

الأهلي إلى دور الستة عشر



ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الصعود إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر ليلاقي فريق الداخلية عقب الفوز على منتخب السويس بهدف من دون رد، في المباراة التي أقيمت بينم الفريقين مساء الأمس على ملعب ستاد القاهرة في دور الـ٣٢ للبطولة.

وتمكن الأهلي من السيطرة مجريات المباراة بالكامل، وسعى خال طيلة فترات اللقاء إلى اختراق دفاعات منتخب السويس، سواء من العمق أو الأطراف، وظهرت أمام الفريق أكثر من فرصة كان أخطرها ركلة الجزاء التي أهدرها رامي ربيعة في شوط اللقاء الثاني.

وجاء هدف الأهلي الوحيد خلال اللقاء عبر اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 87، عندما تسلم تمريرة أحمد قندوسي وتقدم وسدد ببطن القدم في شباك منتخب السويس معلنًا عن تأهل الأحمر.