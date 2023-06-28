شيفيلد يتحرك للتعاقد مع مصطفى محمد

ياسر رشاد - القاهرة - يجهز نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي عرضا للتعاقد مع الدولي مصطفى محمد نجم فريق نانت الفرنسي من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي.

كشفت تقارير صحفية تركية، أن نادي شيفيلد يونايتد جهز عرضا مقابل 20 مليون جنيه إسترليني لشراء مصطفى محمد من نادي نانت، ولا يمانع النادي الفرنسي بقبول العرض من أجل الاستفادة المادية من بيع النجم المصري.

ويصر شيفيلد على التعاقد مع مصطفى محمد، من أجل تعزيز خط هجوم الفريق استعدادا للموسم المقبل، بعد تأهله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نانت أعلن شراء مصطفى محمد بشكل نهائي من صفوف نادي جالطة سراي مقابل 6 مليون يورو، بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب الدولي المصري، في الموسم الماضي معارا.





ليل يكثف مفاوضاته لضم مصطفى محمد



ويسعى نادي فرنسي وآخر إنجليزي من أجل التعاقد مع مصطفى محمد في بداية الموسم المقبل، بعدما أبدى ليل اهتمامه بالتعاقد مع النجم المصري، والذي أنهى الموسم في المركز الخامس بالدوري الفرنسي، ومن المنتظر أن يشارك في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل، فيما يهتم شيفيلد بضمه أيضًا.

وتابعت التقارير، أن اهتمام ليل جاء وسط ترقب رحيل مهاجمه الكندي ديفيد جوناثان الذي يتألق بشكل كبير ومن المتوقع انتقاله إلى مستوى كبير ودوري أقوى في الموسم المقبل.

ويعتبر مصطفى محمد ثاني أكثر من سهم بالأهداف في موسم نانت 2022-2023، بـ 15 هدفًا بعدما أحرز 11 هدفًا وصنع 4 آخرين في جميع البطولات.

كان نادي نانت الفرنسي، قرر تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب المصري مصطفى محمد المعار من جلاتا ساري إلى نانت.

أكد النادي الفرنسي في بيان له إنه قام بشراء اللاعب المصري مصطفى محمد من جلاتا سراي بعقد يمتد حتى 2027، أي لمدة 4 مواسم مقبلة.

وكان مصطفى محمد انضم إلى نانت معارًا من جالاتا سراي لموسم مع أحقية شراء مقابل 6 ملايين يورو.

وشارك مصطفى محمد في 51 مباراة مع نانت في الموسم المنصرم سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع خمسة آخرين.

وحصل مصطفى محمد مع نانت على وصافة كأس فرنسا بعدما بلغ النهائي ضد تولوز، وأنهى نانت الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الـ16 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.



