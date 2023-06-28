إدوارد ميندي يصل للسعودية تمهيدا للانتقال إلى أهلي جدة

ياسر رشاد - القاهرة - وصل السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي، مدينة جدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، لإتمام إجراءات إنتقاله إلى صفوف نادي أهلي جدة.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، مقطع فيديو من وصول الحارس ميندي إلى جدة، استعدادا للتوقيع عقد انضمامه بشكل رسمي مع أهلي جدة.



ويستهدف أهلي جدة الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع صفقات عالمية من أجل الاستعداد بقوة للموسم الكروي الجديد.

وتسعى السعودية لاستقطاب المزيد من نجوم الكرة العالمية في الموسم المقبل، للفوز بفرصة إستضافة كأس العالم 2030.

وكان النصر تعاقد مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، أما الاتحاد فتعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي، فيما تعاقد نادي الهلال مع البرتغالي روبن نيفيز قادما من وولفرهامبتون، وكاليدو كوليبالي من تشيلسي.



الأهلي السعودي يحسم صفقة ميندي

حسمت إدارة نادي أهلي جدة التعاقد مع النجم السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ونشر فابريزيو رومانوالصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الإنتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” :"أنهي النادي الأهلي السعودي إجرارات التعاقد مع ميندي وإذ وقعت إدارة الراقي وتشيلسي على جميع العقود ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة ".

وتأتي خطوة أهلى جدة بالسعي لضم إدوارد ميندي على غرار تعاقد جاره الاتحاد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وأيضاً قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر في ميركاتو يناير الماضي.

وشارك إدوارد ميندي، في 12 مباراة مع تشيلسي خلال الموسم المنصرم 2022/23 واستقبل مرماه 17 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في مباراة واحدة فقط.

وكان الفريق الكروي بنادي أهلي جدة تأهل لدوري المحترفين، بعد أن قضى موسمًا واحدًا في دوري "يلو" للدرجة الأولى ليزاحم الكبار لاعتلاء منصات التتويج فى الموسم المقبل بالدوري السعودي.

تبحث إدارة نادي أهلي جدة السعودي، عن إبرام صفقة قوية من الدوري الإيطالي، من أجل دعم صفوف خط الوسط في الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

أشارت التقارير الصحفية السعودية، أن مفاوض نادي أهلي جدة قرر وضع اللاعب لويس ألبيرتو نجم لاتسيو الإيطالي ضمن خيارات النادي السعودي، من أجل دعم خط وسط الفريق.

