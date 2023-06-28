شكرا لقرائتكم خبر عن أندية سيتى كلوب تتزين لاستقبال الأعضاء فى أول أيام عيد الأضحى.. الإدارة وضعت برنامج احتفالات مبهجة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط أجواء ومظاهر احتفالية مبهجة، استقبلت أندية سيتى كلوب بمختلف فروعها بمحافظات الجمهورية الأعضاء والأسر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، لأداء صلاة العيد وقضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك .

وأعدت مجموعة أندية سيتي كلوب برنامجا حافلا على مدار أيام العيد، يتضمن توزيع الهدايا والحفلات الغنائية والمسابقات الترفيهية التى تستمر طول أيام العيد.

وتنوعت مظاهر الاحتفال فى ظل التجهيزات والمفاجآت التى أعدتها أندية سيتى كلوب للأعضاء بهذه المناسبة، وتزينت أندية سيتى كلوب بأفرعها المختلفة بمظاهر احتفالية وجمالية، وتم توزيع البالونات والحلوى على الأطفال ، بجانب تخصيص بعض المتطوعين للرسم على وجوه الأطفال في محاولة لبث السعادة فى قلوبهم، فى أجواء رائعة وفريدة من نوعها.

كما تجهز أندية سيتى برنامجا احتفاليا على مدار اليوم للأعضاء بمختلف أعمارهم، يشمل احتفالات العرائس ورسم على الوجوه وبند وDJ واكتشاف مواهب غنائية وفقرات شعبية وفنية من ثقافات مختلفة وألعاب ومسابقات للكبار والصغار.

وتهدف أندية سيتى كلوب إلى تأسيس مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة، لذا لا يتوقف دورها عند النشاط الرياضى فقط، لكن يمتد إلى النشاط المجتمعى والعائلى أيضا لتفعيل دور الأسرة وعودة الترابط بين أفرادها في ظل الايقاع السريع للحياة والتطور التكنولوجى.