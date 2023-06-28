شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب ميكالى مع المنتخب الأوليمبى قبل مواجهة مالى فى كأس أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر الأولمبى مع مالى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، فى ثانى مبارياته فى كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة أمام مالى، بعدما تعادل الفراعنة الصغار سلبياً مع النيجر مساء الأحد على ملعب طنجة فى المغرب.

خاض منتخب مصر الأولمبي مع روجيرو ميكالي منذ قدومه لتدريب المنتخب الأولمبي 14 مباراة، من بينها 9 وديات أمام كل من الجابون مباراتين وبنين مباراة والمغرب مباراتين والسودان والكونغو مباراتين وغانا مباراة، حقق الفريق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مباريات.

‎وعلى المستوي الرسمي، خاض المنتخب الأولمبي 5 مباريات رسمية، مباراتان أمام إيسواتيني مباراتين وزامبيا مبارتين، فاز خلالها المنتخب فى مباراتين وتعادل فى مباراتين ثم تعادل سلبياً مع النيجر فى أولى مباريات أمم أفريقيا.

‎ولم يخسر المنتخب الأولمبي تحت قيادة ميكالي فى أى مباراة سواء رسمية أو ودية واستطاع تحقيق الهدف الأول، وهو التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويوجد الفراعنة فى المجموعة الثانية المثيرة للجدل قبل انطلاقها، برفقة النيجر والجابون ومالي، وحرص البرازيلي ميكالي على عقد جلسات نفسية مع اللاعبين قبل انطلاق البطولة من أجل تحفيزهم، خاصة أن المباريات الأولى دائماً ما تكون صعبة على اللاعبين صغار السن فى مثل هذه البطولات، كما طالبهم بتحقيق الفوز والظهور بمستوى مميز لإرسال رسالة لباقي المنتخبات بقوة المنتخب ورغبته فى المنافسة على اللقب والتأهل للاوليمبياد.