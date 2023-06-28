شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يضع الرتوش الأخيرة على الصفقة الأولى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادى فاركو فى الوقت الحالى الرتوش الأخيرة على أولى صفقات الفريق البرتقالى، حيث اقترب النادى البرتقالى من التعاقد مع عبد الرحمن أسامة شيكا لاعب خط وسط طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وانتهت فترة إيقاف القيد التى عانى منه فاركو طوال الموسم الحالى بسبب التعاقد مع السودانى سيف تيري من صفوف المريخ.
ويرغب فاركو فى التعاقد مع شيكا صاحب الـ 24 عاماً لمدة خمسة مواسم مقبلة لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد.
ويعكف طارق العشري المدير الفني لفاركو على علاج الهفوات الدفاعية التي يرتكبها لاعبو الفريق، وتكلفهم خسارة المباريات في الدقائق الأخيرة مثلما حدث في مباراة الزمالك الأخيرة بكأس مصر حيث كان الفريق البرتقالى قريباً من إدراك التعادل قبل أن يتلقى هدفاً في الوقت القاتل ليودع على إثره البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.
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