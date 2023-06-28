شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يضع الرتوش الأخيرة على الصفقة الأولى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادى فاركو فى الوقت الحالى الرتوش الأخيرة على أولى صفقات الفريق البرتقالى، حيث اقترب النادى البرتقالى من التعاقد مع عبد الرحمن أسامة شيكا لاعب خط وسط طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وانتهت فترة إيقاف القيد التى عانى منه فاركو طوال الموسم الحالى بسبب التعاقد مع السودانى سيف تيري من صفوف المريخ.

ويرغب فاركو فى التعاقد مع شيكا صاحب الـ 24 عاماً لمدة خمسة مواسم مقبلة لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد.