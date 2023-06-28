شكرا لقرائتكم خبر عن بركات يكثف جلساته التحفيزية مع لاعبى المنتخب الأولمبى قبل لقاء مالى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد بركات المشرف على المنتخب وعضو اتحاد الكرة على تحفيز لاعبى المنتخب الأولمبى بعد بعقد عدة جلسات بعد التعادل فى اللقاء الأول أمام النيجر، لزرع الثقة في نفوس اللاعبين وتجاوز نتيجة التعادل التي رأها الجهاز الفني واللاعبون سلبية في ضربة البداية.

وحذر بركات لاعبى المنتخب الأولمبي من قوة المنتخب المالي، الذي أقصى السنغال من التصفيات، وحقق انطلاقة مميزة على حساب المنتخب الجابوني في الجولة الأولى.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر.

وسقط منتخب مصر الأولمبي في فخ التعادل السلبي أمام النيجر، في لقاء الجولة الأولى في إنطلاقة مشوار الفراعنة في البطولة، بعدما أضاع فرص عديدة على مدار الشوطين، وتصدى القائمين والعارضة لـ5 فرص لمنتخب مصر.

وبات ترتيب المجموعة يصب لصالح مالي التي تلتقى اليوم بالنيجر، حيث رفع مالي رصيده للنقطة 3 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية من أمم إفريقيا، بفارق نقطتين عن منتخب مصر، بعد تعادله مع نظيره النيجر مساء الأحد، فيما يتذيل الجابون المجموعة.