شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود ينفى وصول عرض رسمى لـ زيكو من الأهلى أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع فى نادى حرس الحدود حقيقة تلقى عروض من الأهلى والزمالك للاعبى الفريق، وفى مقدمتهم مصطفى زيكو جناح ومهاجم الفريق.

وقال المصدر، فى تصريحات لليوم السابع: "سمعنا عروض زيكو من وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، اللاعب قدم نفسه بصورة مميزة للجماهير، وكل العروض التي تقدمت للاعب من وكلاء لاعبين.

وحدد مسئولو حرس الحدود 15 مليون جنيه لبيع مصطفى زيكو مهاجم وهداف الفريق بعدما تلقى عدة عروض من أندية الدوري الممتاز، بعد تألقه اللافت مع الحرس وانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني فى وقت سابق.

وأوضح المصدر أن النادي لن يتردد في مناقشة أي عرض يلبي تطلعات الحرس، خاصة بعدما بات زيكو لاعبا دوليًا يحظى بين الحين والآخر بثقة البرتغالي روي فيتوريا.