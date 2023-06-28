شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقرر وقف مستحقات اللاعبين عقب الهزيمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى غزل المحلة وقف مستحقات اللاعبين عقب الهزيمة أمام الزمالك أمس فى بطولة الدورى الممتاز، بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية.

وتعرض فريق غزل المحلة للهزيمة أمس أمام نظيره الزمالك بنتيجة هدفين دون رد ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى لم تحدد رابطة الأندية المصرية المحترفة معادها.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 16 مباراة.