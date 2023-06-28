شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يبحث عن 3 أهداف مع المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى البرازيلى روجيرو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، لتحقيق عدة أهداف مع الفراعنة فى مقدمتها فك عدة الخواجة، والتى لازمت المدربين الأجانب فى تاريخ الفراعنة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة مباشرة لأولمبياد باريس 2024 بينما سيلعب صاحب المركز الرابع فى ملحق مؤهل مع منتخب من قارة أخرى، ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بجانب كل من مالى والجابون والنيجر.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين.. المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص حيث يلتقي أول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الاولى فى مدينة طنجا فى تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والناسعة بتوقيت الرباط، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة.

وفى التقرير التالى نرصد 3 أهداف لميكالى مع المنتخب الأولمبى التتويج ببطولة أمم أفريقيا

سيكون حصد لقب أمم أفريقيا للمرة الثانية فى تاريخ المنتخب الأولمبى أحد أهداف ميكالى مع المنتخب، فلم يتردد المدير الفني للمنتخب الأوليمبي في التأكيد على أن هدف الفراعنة التتويج بلقب أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي الخاص باستعدادات المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة: "أشكر في البداية جميع الأندية على تعاونهم الإيجابي مع المنتخب الأولمبي، ومنح اللاعبين فرصة المشاركة في المباريات، وخضنا عدد جيد من المباريات وشاهدنا عدد كبير من اللاعبين وفي النهاية وصلنا لضم 23 لاعبًا لتحقيق هدف الفوز بالبطولة الأفريقية".

وواصل المدرب "تركيزنا الحالي منصب على التتويج باللقب الأفريقي وليس التفكير في تحقيق ميدالية أولمبية، نثق في مجموعة اللاعبين الذين تم اختيارهم وعلينا أن نستعد بشكل جيد على المستوى الذهني ومصر قادرة على الحصول على ميدالية أولمبية".

فك عقد الخواجات فى الأولمبياد

وسجل المدربون الأجانب فشلًا ذريعًا مع منتخب مصر الأولمبي على مدار التاريخ، ولم ينجح أي منهما في قيادة الفراعنة إلى الأولمبياد، وفي 1996، فشل الهولندي رود كرول في قيادة الفراعنة للأولمبياد أتلانتا، وفي 2008 كرر نينو فينجادا ذلك بعدم الوصول إلى أولمبياد بكين.

بينما كانت النسخ التي شهدت مشاركة الفراعنة في الأولمبياد تحت القيادة المصرية، ومنها 1992 عندما قاد الثنائي محمود سعد ومصطفى عبده المنتخب للمشاركة في برشلونة، وفي أولمبياد لندن 2012، قاد هاني رمزي منتخب مصر الأولمبي، وكانت أخر المشاركات في نسخة أولمبياد طوكيو 2020، تحت قيادة المدير الفني شوقي غريب.

تكوين جيل واعد للكرة المصرية

يسعى ميكالى، الذى تعاقد معه اتحاد الكرة الصيف الماضى لتكوين جيل واعد فى الكرة المصرية، ومن أبرز السماء التى لمعت مع ميكالى، حمزة علاء وأحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، وأحمد عاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمود شحاته، ومصطفى سعد ميسي ومحمود جهاد وأسامة فيصل، إبراهيم عادل، ومحمود صابر.

ويحتاج منتخب مصر الأولمبي لضمان ميدالية في بطولة أمم أفريقيا للشباب 23 عامًا أولًا، حتى يتسنى له المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، ويتأهل للأولمبياد المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى في البطولة وهم: الميدالية الذهبية – الميدالية البرونزية – الميدالية الفضية.