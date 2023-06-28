شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة المصرية فى الأعياد.. المنتخبات الوطنية تمتلك ذكريات خالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى الأعياد بذكريات خالدة مع المنتخبات الوطنية، التى تحظى بالعديد من المباريات فى الأعياد، ويتزامن يوم عيد الأضحى هذه السنة مع مباراة منتخب مصر الأولمبى ضد مالى ببطولة أفريقيا.

وخاض منتخب مصر الأول العديد من المباريات في الأعياد على مر تاريخه، ونبدأ في رصد هذه المباريات تزامنا مع احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك، من أول مباراة جمعت الفراعنة أمام منتخب منافس في أول يوم لعيد الفطر وكانت هذه المباراة قبل 24 عاما تحديدا.

وسبق لمنتخب الفراعنة أن خاض عدة مباريات سواء ودية أو رسمية خلال أيام الأعياد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، نرصدها فى التقرير التالى.

رباعية الدنمارك

فى ثانى أيام عيد الأضحى من عام 2003 التقى المنتخب الوطنى مع الدنمارك وديًا، وتلقى هزيمة كبرى حيث انتهى اللقاء 4/1 باستاد القاهرة .

هدف مصر وبتسوانا

فى عام 2007 التقى المنتخب الوطنى مع نظيره بتسوانا بمنافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا بغانا 2008، وأقيمت المباراة باستاد القاهرة يوم 13 أكتوبر الموافق أول أيام عيد الفطر، وانتهى اللقاء بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه محمد فضل وصعد المنتخب لأمم أفريقيا متصدرًا المجموعة الثانية.

مصر وأستراليا

التقى المنتخب مع أستراليا 17 نوفمبر 2010 الموافق اليوم الثانى من أيام عيد الأضحى، وانتهى اللقاء بفوز الفراعنة 3/0 وديًا، أحرز الأهداف أحمد عبد الظاهر ومحمد ناجى جدو، ومحمد زيدان.

سداسية غانا

مواجهة أخرى جمعت بين منتخب الفراعنة والمنتخب الغانى فى اكتوبر 2013، وكانت أول أيام عيد الأضحى بالجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم البرازيل 2014 ، وخسر فيها الفراعنة 6/1، فى مباراة لا تنساها الجماهير المصرية.

أوغندا تهزم الفراعنة

فى عام 2017 التقى المنتخب الوطنى مع أوغندا بالجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، وانتهت المباراة بخسارة الفراعنة بهدف دون رد، وقد أقيمت يوم وقفة عيد الأضحى أيضًا، لكن المنتخب كان قد ضمن التأهل للمونديال بعد الفوز على الكونغو.

خاض منتخب مصر الأول العديد من المباريات في الأعياد على مر تاريخه، ونبدأ في رصد هذه المباريات تزامنا مع احتفال المصريين بعيد الفطر المبارك، من أول مباراة جمعت الفراعنة أمام منتخب منافس في أول يوم لعيد الفطر وكانت هذه المباراة قبل 24 عاما تحديدا.