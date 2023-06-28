شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الفراعنة الصغار فى التصفيات الأفريقية قبل مواجهة مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأوليمبى، اليوم الأربعاء، ثانى مبارياته فى كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة أمام مالى، بعدما تعادل الفراعنة الصغار سلبياً مع النيجر مساء الأحد على ملعب طنجة فى المغرب.

المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالى استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي مع إيسواتيني خارج الديار، قبل أن يفوز بهدف نظيف في القاهرة ويتأهل للمرحلة الأخيرة.

‎في الدور الأخير واجه المنتخب الأولمبي نظيره الزامبي، وتفوق عليه بهدفين دون رد في القاهرة، وفي مباراة العودة التي أقيمت خارج الديار نجح في الخروج بالمباراة على وقع التعادل السلبي ليضرب موعدا في بطولة الأمم للمرة الرابعة في تاريخه وتعادل سلبياً مع النيجر فى أولى مباريات البطولة .