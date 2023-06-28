شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو شعبان يقترب من حراسة مرمى غزل المحلة أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب عمرو شعبان حارس مرمى فريق غزل المحلة من العودة إلى التشكيل الأساسى، وذلك بسبب خبرة اللاعب الكبيرة فى هذا المركز وأهمية المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتعرض فريق غزل المحلة للهزيمة أمس أمام نظيره الزمالك بنتيجة هدفين دون رد ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولى .

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و التي لم تحدد رابطة الأندية المصرية المحترفة معادها حتى الاتى .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 16 مباراة.