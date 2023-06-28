هل ينجح الأهلى فى تحويل العيد إلى "عيدين" لدى جماهيره؟

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القاهرة - سامية سيد - بعدما نجح الأهلي في إسعاد جماهيره مؤخراً بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشر على حساب الوداد المغربي، يتطلع النادي الأهلي لحسم لقب بطولة الدوري بشكل رسمي في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل إراحة لاعبيه في المسابقة عقب الحسم وخوض المباريات المتبقية بإريحية شديدة.

وتُمني جماهير الأهلي نفسها بأن ينجح فريقها في تحويل العيد إلى "عيدين" بالفوز ببطولة الدوري.

الاهلي يتبقى له 9 مواجهات بسبب انشغاله طوال الفترة الماضية بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، والذي حسمه الفريق الأحمر بالفوز على الوداد المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/2.

ويحتاج النادي الأهلي والذي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول المسابقة برصيد 65 نقطة، بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، إلى الفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط.

وجاءت المباريات الأربعة المرتقبة للأهلي في الدوري كالتالي:

ـ الأهلي والبنك الأهلي: 29 يونيو

ـ الأهلي وفيوتشر: 2 يوليو

ـ الأهلي والإسماعيلي: 5 يوليو

ـ الأهلي والاتحاد: 8 يوليو