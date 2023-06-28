شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة خاصة للاعبى البنك للفوز على الأهلى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مسئولو نادى البنك الأهلى مكافئة خاصة للاعبى الفريق، وذلك لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلى وتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الهبوط وضمان البقاء رسميا فى الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الأهلى نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها غدا الخميس الموافق 29 من الشهر الجارى، وتقام على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء .

وكان تأهل فريق البنك الأهلى إلى دور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء 8/7 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل فى 11 مباراة والهزيمة في 12 مباراة.