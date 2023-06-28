شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أجانب الأهلى بالميركاتو الصيفى.. ارتفاع أسهم بقاء تاو وديانج وسافيو الضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيرت خريطة اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي في الموسم الحالي، عما كان عليه الوضع عليه في الموسم الماضي، حيث ارتفعت أسهم أكثر من لاعب في البقاء فيما تراجعت أسهم لاعبين آخرين وباتوا قريبين من مغادرة القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبعدما كان بيرسي تاو من أبرز اللاعبين غير المرغوب في بقائهم بالميركاتو الصيفي الماضي، وكانت هناك أصوات تنادي برحيله بسبب عدم استفادة الأهلي منه على مدار موسم كامل بسبب كثرة إصاباته وعد تقديم الإضافة اللازمة للفريق الأحمر، لكن تغير الوضع 180 درجة في الميركاتو الصيفي الحالي بفضل تألق اللاعب الجنوب إفريقي اللافت والذي أصبح نجم شباك داخل الأهلي، ومن اللاعبين الذين ساهموا في تتويج الفريق الأحمر بأكثر من بطولة.

وفيما يخص مستقبل التونسي علي معلول فهو ثابت لم يتغير بفضل المستويات الثابتة لنجم نسور قرطاج ودوره المؤثر مع الفريق الأحمر، كونه أحد أهم أبناء الجيل الحالي في الأهلي، وتتمسك الإدارة ببقائه باعتباره من أهم الركائز في صفوف النسور الحمر، بخلاف تاريخه الكبير وبصمته الجلية مع الأهلي على مدار 7 سنوات لعبها بقميص أبناء مختار التتش.

وبالانتقال إلى المالي إليو ديانج فإن مستقبل اللاعب بدون تغيير، حيث سيظل الدبابة المالية في صفوف فريقه بالموسم المقبل، لرغبة الجهاز الفنى فى بقائه خاصة بعد رحيل حمدى فتحى المرتقب إلى الدوري القطري، بخلاف عدم توفر عروض احتراف مغرية للاعب المالي، تجبر الإدارة على التفكير في مناقشة ملف رحيله عن القلعة الحمراء قبل ميركاتو الصيف.

وبخصوص مستقبل الجزائري أحمد قندوسي، فإن اللاعب مستمر لاسيما وأنه لم يحصل على الفرصة الكافية، كما أنه يؤدي بشكل جيد في الوقت الذي يشارك فيه ويحظى بثقة الجهاز الفني وينوي منحه الفرصة في الفترة القادمة، من أجل تقديم الإضافة لوسط الأهلي، لاسيما وأنه يجيد اللعب في عدة مراكز سواء مركز 6 أو 8 أو 10 أو الجناح الأيمن.

ولا يوجد تفكير في رحيل التونسي محمد الضاوي كريستو، باعتباره لاعب شاب من مواليد 2033 وتم قيده تحت السن ويرى الجهاز الفني والمسئولين بالأهلي أنه مستقبل الفريق الأحمر لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة، ولكن ما ينقصه هو حاجته لاكتساب الخبرات.

والوحيد الذي بات غير مرحبا به داخل الأهلي هو البرازيلي برونو سافيو الذي لم يقدم أوراق اعتماده مع الفريق الأحمر، وبات بقائه في الجزيرة محل شك، حيث توجد رغبة لدى الجهاز الفني في تسويق من أجل تفريغ مكان جديد للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.