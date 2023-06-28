مدرب اتحاد جدة يحدد موقف طارق حامد مع العميد

ياسر رشاد - القاهرة - حدد البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق اتحاد جدة موقف الدولي المصري طارق حامد من الرحيل عن صفوف العميد خلال الميركاتو الحالي.

كشفت تقارير إعلامية قطرية، أن البرتغالي نونو سانتو حدد قائمة الرحلين عن اتحاد جدة في الميركاتو.

ولم يتواجد طارق حامد ضمن القائمة التي حددها سانتو، بشأن الراحلين في الموسم الجديد ، لتنفي التقارير الأخيرة التي أشارت إلى الاستغناء عن النجم الدولي المصري، خاصةً بعد التعاقد الفرنسي نجولو كانتي، واسم أحمد حجازي الذي أجرى عملية جراحة ناجحة في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى.

وكان الاتحاد قدم موسمًا استثنائيا محليًا بقيادة الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، بعدما نجح في تحقيق لقب كأس السوبر السعودي، ثم التتويج بالدوري السعودي بعد غياب 14 عاما.

ويستهدف اتحاد جدة، ميركاتو ساخن بصفقات عالمية جديدة وكانت البداية بالتعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ثم ضم مواطنه لاعب الوسط نجولو كانتي، بشكل مجاني، بعد نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي.

ويستعد اتحاد جدة في الموسم المقبل اللعب في أكثر من بطولة، على رأسهم بطولة الدوري السعودي للمحترفين، إضافة لدوري أبطال آسيا، وكأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.



بيراميدز يكثف مفاوضاته لضم طارق حامد



على الجانب الآخر، دخل طارق حامد، لاعب اتحاد جدة السعودي ومنتخب مصر، دائرة اهتمامات نادي بيراميدز تمهيدًا للتعاقد معه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي محمد فاروق، عبر برنامج" البريمو"، على قناة "تن": "نادي بيراميدز رصد مبلغًا يقترب من 15 مليون جنيه كراتب سنوي للتعاقد مع طارق حامد لتعزيز صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأوضح، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، أبدى ترحيبه بالتعاقد مع طارق حامد لتدعيم صفوف السماوي في الموسم المقبل، خصوصًا أن الفريق بات قريبًا من حسم المقعد الثاني، والمشاركة، للمرة الأولى، في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات تليفزيونية: "نادي بيراميدز قدم عرضًا لنادي ميتلاند من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار لضمه نهائيًا، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، وحال تفعيل بند ضمه نهائيًا مقابل 2.7 مليون دولار".

وأضاف: "ميتلاند كان متمسكًا بوجود إمام عاشور لكن هناك إغراءات مالية كبيرة للاعب والنادي الدنماركي".

وواصل: "بيراميدز يسعى لصناعة فريق قوي من أجل دروي أبطال أفريقيا ومتمسك بكل لاعبيه المميزين، وسيقوم بتغيير بعض المحترفين مثل فخر الدين بن يوسف".