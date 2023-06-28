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ريال مدريد يتخلى عن فالفيردي لضم كيليان مبامي

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ياسر رشاد - القاهرة - لا يزال لاعب الوسط الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، نجم  الإسباني محط أنظار عشاق الساحرة المستديرة ومتابعة تطورات وضعه النهائي وانتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يتصدر فيديريكو فالفيردي، لليوم الثاني على التوالي محركات البحث على موقع جوجل بالمملكة العربية بعدما شهدت مفاوضات نادي الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب مع النادي الملكي، لتعويض خسارة الراحلين من الفريق الأحمر ودعم خط الوسط  من خلال الاستعانة بقدرات لاعب الريال في الموسم  الجديد.

 تفاصيل صفقة ليفربول لضم فالفيردي

رفع ليفربول عرضه من أجل جلب فالفيردي هذا الصيف بقيمة 90 مليون يورو بدلًا من 70 مليون يورو، وحسب ماذكرته الصحيفة الإسبانية " ناسيونال"، وافق  فلورنتينو بيريز رئيس الريال على هذ العرض. 

الريال تدفع بـ فالفيردي في صفقات الموسم

 يرجع خبراء كرة القدم أن الريال وافقت على هذا العرض لتزويد إدخار مالي يكفي توفير 180 مليون يورو القيمة السوقية للتوقيع مع الفرنسي كيليان مبامي مهاجم سان جيرمان. 

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أسباب رحيل فالفيردي من الريال

تتوقف إتمام الصفقة على موافقة فالفيردي، في موسم هو الأصعب على صاحب الـ24 عامًا نظرًا لما يعتقده البعض من تقلص في فرصة لعبه أساسيًا واحتياجه لإثبات مهاراته مع الريال خلال المود الجديد بسبب وجود توني كروس ولوكا مودريتش و جود بيلينغهام، لاعب الوسط الإنجليزي فضلًا عن وجود إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني لاعبي خط الوسط الفرنسين وداني سيبايوس الإسباني.  

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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