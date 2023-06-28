توتنهام يتعاقد مع الحارس فيكاريو

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد نادي توتنهام مع الحارس الإيطالي جوليلمو فيكاريو من إمبولي.

وسيوقع الحارس "26 عاما "على عقد حتى 2028 وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 17 مليون جنيه إسترليني.

وتلقى فيكاريو أول استدعاء له مع منتخب إيطاليا في سبتمبر الماضي لخوض مباراتين في دوري الأمم أمام إنجلترا والمجر، بينما شارك في 71 مباراة في جميع المسابقات خلال عامين مع إمبولي.

ولعب 31 مباراة في الدوري الموسم الماضي وتلقى 39 هدفا وحافظ على شباكه نظيفة في سبع مباريات.

وأصبح فيكاريو ثاني صفقة يبرمها توتنهام منذ تعيين المدرب انجي بوستيكوجلو في وقت سابق هذا الشهر بعد أن حول لاعب خط الوسط ديان كولوسيفسكي فترة إعارته إلى انتقال دائم.