شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة المنتخب الأوليمبى مع مالى فى كأس أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع منتخب مصر الاوليمبى مع مالى فى كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة أمام، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

س: ماذا فعل المنتخب الأوليمبى فى مباراته الأولى بالبطولة أمام النيجر؟

ج: المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة البرازيلي ميكالى استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي مع إيسواتيني خارج الديار، قبل أن يفوز بهدف نظيف في القاهرة ويتأهل للمرحلة الأخيرة.

‎في الدور الأخير واجه المنتخب الأولمبي نظيره الزامبي، وتفوق عليه بهدفين دون رد في القاهرة، وفي مباراة العودة التي أقيمت خارج الديار نجح في الخروج بالمباراة على وقع التعادل السلبي ليضرب موعدا في بطولة الأمم للمرة الرابعة في تاريخه وتعادل سلبياً مع النيجر فى أولى مباريات البطولة .

س: ما نظام التأهل فى كأس أفريقيا تحت 23 عاماً ؟

ج: يتأهل عن كل مجموعة صاحب أول مركزين إلى نصف النهائي، أما من يتأهل إلى أولمبياد باريس فيكون طرفا النهائى وصاحب المركز الثالث.

س: ما القناة الناقلة لمباراة المنتخب الأوليمبى مع مالى ؟

ج: مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام مالى ستنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

س: ماذا قدم ميكالى مع المنتخب الأوليمبى ؟

ج: خاض منتخب مصر الأولمبي مع روجيرو ميكالي منذ قدومه لتدريب المنتخب الأولمبي 14 مباراة، من بينها 9 وديات أمام كل من الجابون مباراتين وبنين مباراة والمغرب مباراتين والسودان والكونغو مباراتين وغانا مباراة، حقق الفريق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مباريات.

‎وعلى المستوي الرسمي، خاض المنتخب الأولمبي 5 مباريات رسمية، مباراتين أمام إيسواتيني مباراتين وزامبيا مبارتين، فاز خلالها المنتخب فى مباراتين وتعادل فى مباراتين ثم تعادل سلبياً مع النيجر فى أولى مباريات أمم أفريقيا.

‎ولم يخسر المنتخب الأولمبي تحت قيادة ميكالي فى أى مباراة سواء رسمية أو ودية واستطاع تحقيق الهدف الأول، وهو التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

س: ما التشكيل المتوقع للمنتخب الأوليمبى أمام مالى ؟

ج: من المنتظر أن يضم تشكيل الفراعنة الصغار كلا من: حمزة علاء فى حراسة المرمى، أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، أحمد عاطف قطة، أحمد نبيل كوكا، محمد شحاتة، أسامة فيصل، إبراهيم عادل، محمود صابر.