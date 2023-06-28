شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يعود لتشكيل البنك الأهلى أمام الأهلى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الاهلى، على إعادة محمد هلال لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى أمام الأهلى فى المواجهة المقبلة، عقب تألقه فى المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش بكأس مصر.

وتأهل فريق البنك الأهلى إلى دور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر عقب الفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء 8/7 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وخاض محمد هلال 30 مباراة مع فريق البنك الاهلى هذا الموسم و تمكن من تسجيل 7 أهداف .

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى نظيره الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و المقرر لها غدا الخميس الموافق 29 من الشهر الجارى و تقام على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 11 مباراة و الهزيمة في 12 مباراة .