7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 / 6 / 2023 فى مقدمتها الأهلى يفقد عمرو السولية ومحمود متولى حتى منتصف يوليو بسبب الإصابة.

الأهلى يفقد عمرو السولية ومحمود متولى حتى منتصف يوليو بسبب الإصابة

يفقد فريق الأهلي جهود الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي لاعبا الفريق الأحمر حتى منتصف يوليو المقبل في ظل حاجة اللاعبين من 3 إلى 6 أسابيع من أجل التعافي من الإصابات التي لحقت بهما في الفترة الأخيرة، وتسببت في ابتعادهما عن الفريق الأحمر وخضوعهما لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.

شاهد مارسيل كولر يهنئ جماهير الأهلى بقدوم عيد الأضحى المبارك

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر تهنئة السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الكرة، بقدوم عيد الأضحى المبارك.

استمرار اجتماعات لجنة الكرة بالزمالك لحسم ملف الصفقات

تستمر اللجنة الفنية بنادى الزمالك فى عقد اجتماعاتها بالتنسيق مع الإدارة والجهاز الفنى لحسم ملف الصفقات الجديدة، لتدعيم الفريق الأول بأفضل العناصر قبل انطلاق البطولة العربية، والتى يستهل الأبيض لقاءاتها بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسي يوم 28 يوليو المقبل. برنامج خاص لتجهيز ناصر منسى ومحمد عواد فى الزمالك طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة بسرعة تجهيز ناصر منسى مهاجم الفريق ومحمد عواد حارس المرمى بعد شكوى الأول من كدمة فى القدم والثانى من شد فى عضلة السمانة.

بركات يكثف جلساته التحفيزية مع لاعبى المنتخب الأولمبى قبل لقاء مالى اليوم

حرص محمد بركات المشرف على المنتخب وعضو اتحاد الكرة على تحفيز لاعبى المنتخب الأولمبى بعد بعقد عدة جلسات بعد التعادل فى اللقاء الأول أمام النيجر، لزرع الثقة في نفوس اللاعبين وتجاوز نتيجة التعادل التى رأها الجهاز الفنى واللاعبون سلبية في ضربة البداية.

غزل المحلة يقرر وقف مستحقات اللاعبين عقب الهزيمة أمام الزمالك

قرر مسئولو نادى غزل المحلة وقف مستحقات اللاعبين عقب الهزيمة أمام الزمالك أمس فى بطولة الدورى الممتاز، بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية.