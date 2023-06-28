شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مميز لبطولة الجمهورية للكيك بوكسينج باستاد القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات بطولة الجمهورية للكيك بوكسينج باستاد القاهرة على مدار 3 أيام بمشاركة أكثر من 150 لاعبا يمثلون 35 هيئة رياضية.

شهدت البطولة اختيار العناصر التى سوف تنضم لمعسكر المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى البطولات الأقليمية والدولية خلال عام 2024.

نجحت البطلة هيا عبد الناصر فرغلى مواليد 2013 لاعبة مركز شباب كرموز فى لفت الأنظار إليها بعد تألقها فى منافسات ميزان 41 ك تحت قيادة نادر عرابى، فضلا عن حصولها على المركز الأول في بطولة منطقة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن رياضة الكيك بوكسينج أصبحت محل اهتمام لدى العديد من الشباب والفتيات خلال الآونة الأخيرة كونها أحد الألعاب المميزة فى الدفاع عن النفس.