موعد مباراة مصر ومالي اليوم في كأس أمم إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه المنتخب الوطني الأولمبي، نظيره منتخب مالي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام لموسم 2023.

وكان منتخب مصر قد تعادل سلبيًا أمام منتخب النيجر في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب طنجة في المغرب، ضمن منافسات الجولة الأولى.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي أمام مالي

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: محمد أشرف - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد صابر - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة

الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - أحمد عاطف.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد مالي

وتنقل أحداث مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره مالي عبر قناة بين سبورت إتش دي 4 على أن يتولى التعليق الصوتي على أحداث المباراة، المعلق على محمد علي.