شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ "بيكهام" سيراميكا لتحديد موقفه من مباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد رمضان " بيكهام " صانع ألعاب فريق سيراميكا لاختبار طبى لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد السكندرى الماضية، والتي على اثرها غادر الملعب وشارك التونسى سيف تقا بديلا له .

وكان تأهل فريق سيراميكا الى المباراة النهائية من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب الفوز على الاتحاد السكندرى بركلات الجزاء 4/3 عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبى .

ويعد أحمد رمضان بيكهام من أفضل العناصر بفريق سيراميكا هذا الموسم حيث شارك في 33 مباراة هذا الموسم و تمكن من أحراز هدفين و التي على اثرها أنضم الى معسكر منتخب مصر الأخير عقب اعجاب المدير الفني لمنتخب مصر روى فيتوريا بأداء اللاعب .

ومن المقرر أن يلاقى سيراميكا نظيره طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز المصرى في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .

ويحتل فريق سيراميكا المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سيراميكا في 6 مباريات وتعادل في 15 لقاء وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.