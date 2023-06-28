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غادر الملعب قبل نهاية مباراة المحلة.. كواليس غضب زيزو بعد قرار المدير الفني للزمالك

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الشارقة - اميمة ياسر - شهدت مباراة الزمالك ضد غزل المحلة التي أقيمت في الممتاز، غضب أحمد سيد زيزو، بعد تغييره بين شوطي المباراة، مما دفعه لمغادرة الملعب قبل نهاية اللقاء.

وبحسب موقع "مصراوي"، غادر أحمد سيد زيزو، ملعب استاد القاهرة مباشرة، في سيارته الخاصة، غاضبا من تغييره خلال أحداث المباراة من جانب الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق.

وقام أوسوريو بتغيير احمد سيد زيزو بين شوطي مواجهة غزل المحلة، ونزل بدلا منه نبيل عماد دونجا.

وحقق الزمالك الفوز على المحلة بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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