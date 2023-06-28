تشكيل المصري الرسمي لمواجهة فيوتشر بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ميمي عبدالرازق، المدير الفني لفريق المصري عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام فيوتشر في الدوري المصري.

وتنطلق مباراة المصري وفيوتشر في السابعة مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.

تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة فيوتشر

جاء تشكيل المصري الذي أعلنه ميمي عبدالرازق كالتالي:

تشكيل المصري البورسعيدي

المصري يبحث عن فرض هيمنته

يدخل فريق المصري لقاء اليوم أمام فيوتشر بحثًا عن تحقيق الفوز من أجل الوصول للمركز الخامس في ترتيب الدوري العام المصري، حيث أن تحقيقه للفوز على فيوتشر يعني تقدمه 3 مراكز دفعة واحدة.

بجانب تأكيد تفوقه علي كتيبة علي ماهر، بعدما فاز عليه منذ أيام أيضًا ببطولة كأس الرابطة في نصف النهائي وتأهل المصري للنهائي.

علي الجانب الأخر يسعي فريق فيوتشر في الفوز من أجل مطاردة بيراميدز على المركز الثاني ووصافة المسابقة، بجانب رد الإعتبار والثأر من الخروج بنصف نهائي كأس الرابطة.

ويحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصرى فى 9 مباريات وتعادل فى 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

ويفتقد المصري في مباراة اليوم أمام فيوتشر النجم الجزائري عبدالرحيم دغموم حيث جائت القائمة كالتالي.

قائمة المصري لمواجهة فيوتشر

في حراسة المرمى: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة.

في خط الدفاع: كريم العراقي، حسين السيد، اسلام ابو سليمة، محمد دبش، عمرو سعداوي، عماد الدين بوبكر، أحمد عماد.

في خط الوسط: عمرو موسى، إيزي ايميكا، اسلام عطية، حسن على، الياس الجلاصي، زياد كمال، حسام جريشة، زياد فرج، أسامة الجزار، محمد الفيومي، رجب عمران.

في خط الهجوم: محمد جريندو، عبده يحيى، مروان حمدي، فرانك إيتوجا.

في سياق متصل تأهل فريق المصرى البورسعيدي إلي نهائي كاس الرابطة المصرية ليضرب موعدا مع فريق سيراميكا كليوباترا فى نهائى المسابقة وقرر مجلس إدارة النادى المصرى صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق بعد التأهل إلى نهائى كأس الرابطة، وذلك بعد الفوز، السبت الماضى، على فيوتشر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، خلال مباراة الدور نصف النهائى والتى انتهى وقتها الأصلى بالتعادل السلبي.