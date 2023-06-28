الأهلي ينهي استعداداته مساء اليوم لملاقاة البنك بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته الجماعيه مساء اليوم الاربعاء استعدادا لملاقاه نظيره البنك الاهلي في تمام التاسعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الجوله 32 من الدوري الممتاز.

ويعلن الجهاز الفني للفريق الاحمر بقياده المدرب السويسري مارسيل كولر القائمه النهائيه الخاصه بالمباراه عقب نهايه المران المسائي على ان ينتظم الفريق في معسكر مغلق قبل مواجهه الغد.

ويخوض الاهلي اللقاء محتله صداره ترتيب الدوري الممتاز برصيد 65 نقطه وفارق عدد مباريات اقل من نظيره بيراميدز اقرب ملاحقيه وصاحب الوصافه بينما ياتي فريق البنك الاهلي في الترتيب ال 11 في جدول المسابقه في رصيد 35 نقطه ويسعى لتقديم نتائج جيدة في المواجهات المتبقيه له لضمان اللقاء على حظوظه في التواجد بالدوري الممتاز.

كأس مصر..

وعلى صعيد مسابقه كاس مصر تمكن النادي الاهلي من الفوز على نظيره ومنتخب السويس بهدف من دون رد خلال اللقاء الذي اقيم بينهما لحساب منافسات دوري 32 من مسابقه كأس مصر.

بينما حسم فريق البنك الاهلي تاهله الى الدوري ذاته بعد تفوقه على نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح.

ويخوض الاهلي مواجهته المحلية منتشيا بفوزه بلقب دوري ابطال افريقيا للمره 11 في تاريخه عقب تفوقه على نظيره الوداد المغربي خلال نهائي البطولة والفوز في القاهره بثنائيه مقابل هدف قبل ان يتعادل ايجابيا ايابا على ملعب مركب محمد الخامس بهدف لمثله جاء عبر راسيه المدافع الدولي محمد عبد المنعم.