شكرا لقرائتكم خبر عن إخطار رسمي يُهدد بمنع الإسماعيلي من القيد 3 فترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه النادي الإسماعيلي شبح إيقاف القيد الدولي 3 فترات متتالية للنادي لحين الالتزام بسداد 700 ألف دولار، شاملة الفوائد للمدافع التونسي نور الزمان الزموري تعويضًا للاعب لعدم استلام مستحقاته المالية.

وتلقى مسئولو الإسماعيلي إخطار من المحكمة الرياضية يؤكد أنه في حالة عدم دفع النادي مستحقات نور الزمان الزموري البالغة 700 الف دولار سيتم منع الإسماعيلي من القيد 3 فترات.

كان مجلس الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي قد تعاقد مع نور الزمان الزموري لمدة 3 سنوات خلال الصيف الماضي قادما من الصفاقسي التونسي ولم يشارك اللاعب في أي مباراة رسمية.