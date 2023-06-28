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إخطار رسمي يُهدد بمنع الإسماعيلي من القيد 3 فترات

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القاهرة - سامية سيد - يواجه النادي الإسماعيلي شبح  إيقاف القيد الدولي 3 فترات متتالية للنادي لحين الالتزام بسداد 700 ألف دولار، شاملة الفوائد للمدافع التونسي نور الزمان الزموري تعويضًا للاعب لعدم استلام مستحقاته المالية.

وتلقى مسئولو الإسماعيلي إخطار من  المحكمة يؤكد أنه في حالة عدم دفع النادي مستحقات نور الزمان الزموري البالغة 700 الف دولار  سيتم منع الإسماعيلي من القيد 3 فترات.

كان مجلس الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي قد تعاقد مع نور الزمان الزموري لمدة 3 سنوات خلال الصيف الماضي قادما من الصفاقسي التونسي ولم يشارك اللاعب في أي مباراة رسمية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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