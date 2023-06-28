شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل وأسامة فيصل في تشكيل المنتخب الأولمبي أمام مالي بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل الفريق لمباراة مالي في أمم أفريقيا المقامة حالياً بالمغرب.

ويلعب منتخب مصر ضد مالي في الثامنة من مساء اليوم ،الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة في المغرب والتي تؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

ويأتى تشكيل المنتخب الاولمبي كالآتي:

حمزة علاء -أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد – محمد حاتم -محمد شحاتة – أحمد نبيل "كوكا" – محمود صابر -أحمد "قطة" – أسامة فيصل وإبراهيم عادل

وتعادل منتخب مصر في المباراة الأولى سلبيا ضد النيجير، فيما فاز منتخب مالي على الجابون بثلاثة أهداف لهدف.