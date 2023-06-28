شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يضحي بعجل وخروفين بالمغرب في العيد.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ضحّى المنتخب الأولمبي لكرة القدم بعجل وخروفين في عيد الاضحى المبارك، وشهد الأضاحي محمود حرب مدير المنتخب الاولمبي والشيف محمد فرحات، نظرا لانشغال الجهاز الفني واللاعبين بمباراة مالي التي يخوضها المنتخب في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة باستاد ابن بطوطة ضمن منافسات المجموعة الثانية لكاس الامم الافريقية تحت 23 سنة المؤهلة للاولمبياد.

كما احتفل لاعبو المنتخب الأولمبي لكرة بعيد الأضحى المبارك فى الاتوبيس الذى أقلهم من ستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية إلى فندق اقامتهم عقب أدائهم التدريب الختامي أمس .

وجاء احتفال المنتخب الأوليمبي بالتهليل والتكبير التى قادها الكابتن وائل رياض المدرب ، وتبادل الجميع التهاني والتبريكات فى أول أيام العيد .



المنتخب الاولمبي

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر ..ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة ..

وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث