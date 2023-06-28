شكرا لقرائتكم خبر عن تيجانا : مواهب "الأمل" ستكون خط الإمداد الرئيسى للفريق الأول بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الارتياح في الجهاز الفني للزمالك بعد المستوى الذى ظهر عليه ثنائى فريق الأمل بالقلعة البيضاء على ياسر ومحمد صلاح خلال مباراة الزمالك مع غزل المحلة، التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.

وكشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادى الزمالك، أن الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك يتابع بدقة خطوات فريق الامل الذى تم تكوينه مؤخرا من العناصر المميزة في قطاع الناشئين بميت عقبة، والذى يزخر بعدد كبير من المواهب ليكون خط الامداد المباشرللفريق الأول.

وأكد تيجانا أن الثنائئ صلاح وياسر لاعبان جيدان وسيكون لهم مستقبلا مع الفريق الأول ومنتخب مصر ، وأداءهما في الظهور امام غزل المحلة كان متميزا وسيكون الأفضل في المباريات المقبلة .

شارك على ياسر مهاجم من مواليد 2003 ولعب من البداية بجوار سيف الجزيرى، بينما محمد حسام بيسو لاعب الوسط من مواليد 2001 وكذلك محمد صلاح زكى كانا على دكة البدلاء.