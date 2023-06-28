شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة المنتخب الأولمبى أمام مالى فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة المنتخب الأولمبي ضد نظيره المالي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة في المغرب والتي تؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وأعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل الفريق لمباراة مالي ويضم تشكيل المنتخب الأولمبي كلا من:

حمزة علاء -أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد – محمد حاتم -محمد شحاتة – أحمد نبيل "كوكا" – محمود صابر -أحمد "قطة" – أسامة فيصل وإبراهيم عادل

وتعادل منتخب مصر في المباراة الأولى سلبيا ضد النيجير، فيما فاز منتخب مالي على الجابون بثلاثة أهداف لهدف.