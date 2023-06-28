شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبى بين فيوتشر والمصرى فى الدورى ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة المصرى وفيوتشر المقامة حالياً على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز بالتعادل السلبى.

جاءت أحداث الشوط الأول قوية بين الفريقين وحاول كلاهما التسجيل لكن انتهى هذا الشوط بدون أهداف.

يدخل الفريقان اللقاء بعد أيام قليلة من لقائهما فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية الذى ابتسم للفريق البورسعيدى بركلات الترجيح على حساب حامل اللقب.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 30 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادل في 12 لقاء وخسر 3 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

فى المقابل، أنهى ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، احتفالات لاعبي الفريق بالتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على فيوتشر في الدور نصف النهائي، وطالب لاعبي الفريق البورسعيدي بالتركيز على حسم اللقاء أمام فيوتشر في الدوري وذلك للقفز إلى المركز الخامس في جدول المسابقة.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.