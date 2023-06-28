شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يتقدم للمنتخب الأولمبى بالهدف الأول أمام مالى بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح إبراهيم عادل لاعب المنتخب الأولمبى في التقدم للفراعنة بالهدف الأول، على حساب مالى في الدقيقة التاسعة في المباراة المقامة بينهما ضمن فاعليات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب .

وأعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل الفريق لمباراة مالي ويضم تشكيل المنتخب الأولمبي كلا من:

حمزة علاء -أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد – محمد حاتم -محمد شحاتة – أحمد نبيل "كوكا" – محمود صابر -أحمد "قطة" – أسامة فيصل وإبراهيم عادل

وتعادل منتخب مصر في المباراة الأولى سلبيا ضد النيجير، فيما فاز منتخب مالي على الجابون بثلاثة أهداف لهدف.