شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. المنتخب الأولمبي يتقدم على مالي بهدف في أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الأولمبي ضد نظيره المالي بتقدم منتخبنا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة في المغرب، والتي تؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

بدأ المنتخب الأولمبي الشوط بشكل جيد ونجح في ترجمة السيطرة على اللقاء بتسجيل هدف في الدقيقة العاشرة عن طريق إبراهيم عادل.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة لمنتخب مصر وصلت إلى أسامة فيصل الذي مرر الكرة إلى إبراهيم عادل ليُسدد الأخير كرة قوية بالقدم اليمنى تسكن أعلى يسار المرمى.

بعد الهدف نشطت المباراة هجومياً من الفريقين وإن كانت السيطرة والخطورة الأكثر لمنتخبنا الذي أهدر أكثر من فرصة تسجيل هدف ثان عن طريق إبراهيم عادل وقطة واسامة فيصل.

وتصدى حمزة علاء لأكثر من فرصة خطرة للفريق المالي إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا بهدف نظيف وتواصل الأداء الحماسي من الفريقين إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا بهدف نظيف.

وأعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي تشكيل الفريق لمباراة مالي ويضم تشكيل المنتخب الأولمبي كلا من: حمزة علاء -أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد – محمد حاتم -محمد شحاتة – أحمد نبيل "كوكا" – محمود صابر -أحمد "قطة" – أسامة فيصل وإبراهيم عادل

وتعادل منتخب مصر في المباراة الأولى سلبيا ضد النيجير، فيما فاز منتخب مالي على الجابون بثلاثة أهداف لهدف.