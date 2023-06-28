موعد انطلاق مونديال الأندية بتواجد الأهلي والسيتي

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف المملكة العربية السعودية فعاليات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للانديه بمشاركة الأهلي المصري الذي توجد الشهر الحالي بلقب دوري ابطال افريقيا للمره 11 في تاريخه بعد تفوقه على الوداد المغربي.

استضافة جدة..

واعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الايام الاخيره اقامه فعاليات البطوله العالميه في نسختها المقبله بمدينه جده بعد معاينه اماكن اقامه المباريات كذلك الاماكن الخاصه باستقبال الوفود ومقرات التدريبات الخاصه بالانديه المشاركه.

وحتى الان ضمنت ست انديه المشاركه في البطوله العالميه على راسهم مانشستر سيتي الانجليزيه بطل النسخه الاخيره من مسابقه دوري ابطال اوروبا كذلك فريق اتحاد جده السعوديه المتوج اخيرا بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين والذي يضم في صفوفه الثنائي المصري احمد حجازي وطارق حامد.

ومن المنتظرأن يكتمل عقد الاندية المتأهلة خلال شهر نوفمبر المقبل بتحديد بطل قاره امريكا الجنوبيه الذي سيشارك في منافسات المحفل العالمي.

وتنطلق فعاليات النسخة المقبلة من بطوله أس العالم للاندية خلال الفترة من 12 الى22 ديسمبر المقبل بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية.

كما تقترب دوله السعودية من استضافه فعاليات كاس السوبر الافريقي بين النادي الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري والذي من المقرر اقامته بنسبه كبيره على ملعب مدينه الملك عبد الله الرياضيه والمعروف باسم الجوهره المشعه بالعاصمه السعوديه الرياض.

ويشارك الاهلي في النسخه الموجوده من السوبر الافريقيه بصفته بطلا للنسخه الاخيره من بطوله دوري ابطال افريقيا كذلك يسجل فريق اتحاد العاصمه الجزائريه ظهوره بعد تتويجه والاخير بلقب الكونفدراليه الافريقيه