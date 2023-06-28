منتخب مصر الأولمبي يتقدم علي مالي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخب مصر الأولمبي علي نظيره منتخب مالي بهدف نظيف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا للشباب، والتي يحتضنها ستاد ابن بطوطة بمدينة طنجا المغربية.

وانطلقت صافرة مباراة مصر ونظيره منتخب مالي بالجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وسجل هدف منتخب مصر الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول ليمنح التقدم للفراعنة الصغار.

وشهدت باقي دقائق الشوط الأول محاولات من كلا المنتخبين، سواء للفراعن في محاولة تعزيز التقدم بهدف ثاني، أو عن طريق منتخب مالي الذي حاول في أكثر من مرة إدراك التعادل، ولكن دون ترجمة لأهدف لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لصالح منتخبنا الأولمبي.

وبدأ منتخب مصربتشكيل كالتالي:

في مركز حراسة المرمى: حمزة علاء.

في خط الدفاع: أحمد عيد ، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد حاتم .

في خط الوسط : محمد شحاته ، أحمد نبيل كوكا ، محمود صابر .

في خط الهجوم: أحمد قطة ، أسامة فيصل، إبراهيم عادل.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الثانية من البطولة بجوار كل من النيجر ومالي والجابون.

يُذكر أن منتخب مصر تعادل سلبيا مع النيجر في أولي مباريات البطولة سلبيًا، في المباراة التي شهدت الفرص الضائعة للفراعنة الصغار.

وأكد روجيرو ميكالي عقب مباراة النيجر التي أنتهت بالتعادل السلبي, أن هناك سوء حظ غريب واجه المنتخب، خاصة بعد تصدي القائم لأكثر من تصويبة من لاعبي المنتخب الوطني حرمته من التسجيل.

كما شدد أن لاعبيه ظهروا بصورة جيدة وأدو المطلوب منهم، مؤكدا أنه سياحالو الظهرو بشكل أفضل في مباراة مالي.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية: مصر ومالي والجابون والنيجر.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى فى مدينة طنجا فى تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الرباط، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة.