بابا فاسيلو يحشد قوته الضاربة.. قائمة البنك لمواجهة الأهلى في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

والمقرر لها غدًا الخميس ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى في تمام التاسعة والنصف مساء

وجاءت القائمة على النحو الآتي

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ أحمد صبحي

خط الدفاع..

أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر

خط الهجوم ..

محمود قاعود _ باسم مرسي _ كريم بامبو.

ويخوض الأهلي المواجهة في ظل اقترابه كثيرا من حصد لقب الدوري الممتاز الذي يعتلي صداره ترتيبه برصيد 65 نقطه وله لقاءات مؤجلة عن أقرب ملاحقين نادي بيراميدز الذي يحتل وصافه الترتيب.

بينما ياتي فريق البنك الأهلي في الترتيب ال 11 برصيد 35 نقطة ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي بطل أفريقيا للبقاء على حظوظه في التواجد بالدوري الممتاز خلال نسخة العام المقبل.

في سياق متصل يختتم الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار بالجزيرة على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق وخلاله يتم إعلان القائمة النهائية الخاصة بمواجهة الغد.

وأكمل النادي الأهلي مرانه الجماعي أمس الثلاثاء عصرا استعدادا لمواجهته المقاتلة أمام البنك الدولي وأشرف المدير الفني الأحمر مارسيل كولر على تدريبات فنية وبدنية مكثفة من أجل وصول لاعبي إلى أعلى مراحل الاستشفاء والجاهزية الفنية بعد ضغط المواجهات الذي تعرض له لاعبه الأحمر خلال شهر يونيو الجاري وكان على رأسهم خوض مواجهتي نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي الذي فاز فيه الأحمر ذهابا على ملعب القاهرة الدولي بثنائية مقابل هدف ثم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء إيابا.

ونجح الأهلي في العبور إلى دور 16 بمسابقة كأس مصر الموسمى الحالي عقب تفوقه على نظيره منتخب السويس بهدف من دون رد خلال المواجهه التي يقيمت بينهما مطلع الأسبوع الجاري على ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات المسابقة المحلية لدور الل ٣٢.

جاء هدف المباراة الوحيد عند الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بأقدام اللاعب حسين الشحات.