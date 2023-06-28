المصري يعمق جراح فيوتشر ويفوز بثنائية نظيفة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق المصري البورسعيدي بقيادة مدربه ميمي عبدالرازق فوزًا هامًا علي نظيره فريق فيوتشر في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وتمكن فريق المصري من تحقيق الفوز بثنائية نظيفة سجلهما محمد دبش في الدقيقة 52 من الشوط الثاني، قبل أن يعزز مروان حمدي النتيجة في الدقيقة 68.

بهذا الفوز حقق المصري فوزه الثاني خلال أخر 10 أيام، بعدما أقصاه من بطولة كأس الرابطة في المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي البطولة، ليتأهل أبناء المدينة الباسلة علي حساب كتيبة علي ماهر مدرب فيوتشر.

وبدأ فيوتشر بتشكيل أمام المصري البورسعيدي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: جوزيف جوناثان، سعد سمير، محمود مرعي، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مهند لاشين – كريم نيدفيد، ناصر ماهر، أيمن صفاقسي، مصطفى البدري.

في خط الهجوم:مروان محسن

بينما بدأ المصري بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: عمرو سعداوي، محمد دبش، عمرو موسى، كريم العراقي.

خط الوسط: إيزي إيميكا، حسن على، إلياس الجلاصي.

خط الهجوم: حسام جريشة، مروان حمدي، جريندو.

في سياق متصل تأهل فريق المصرى البورسعيدي إلي نهائي كاس الرابطة المصرية ليضرب موعدا مع فريق سيراميكا كليوباترا فى نهائى المسابقة وقرر مجلس إدارة النادى المصرى صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق بعد التأهل إلى نهائى كأس الرابطة، وذلك بعد الفوز، السبت الماضى، على فيوتشر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، خلال مباراة الدور نصف النهائى والتى انتهى وقتها الأصلى بالتعادل السلبي.