منتخب مصر الأولمبي يحقق فوز صعب علي مالي بتصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز علي نظيره منتخب مالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا للشباب، والتي يحتضنها ستاد ابن بطوطة بمدينة طنجا المغربية.

وانطلقت صافرة مباراة مصر ونظيره منتخب مالي بالجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وسجل هدف منتخب مصر الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول ليمنح التقدم للفراعنة الصغار.ويعتبر هذا الفوز هو الأول للفراعنة الصغار، بعدما حسم التعادل السلبي مباراة الجولة الأولي أمام النيجر.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز علي مالي

تصدر منتخب مصر الأولمبي المجموعة الثانية بعد فوزه علي مالي، وجاء الترتيب كالتالي:

المركز الأول: منتخب مصر 4 نقاط

المركز الثاني: منتخب مالي 3 نقاط

المركز الثالث:منتخب النيجر نقطة وحيدة

المركز الرابع منتخب الجابون بدون نقاط.

يُذكر أن البطولة يشارك بها 8 منتخبات مقسمة على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، بينما يأتي في المجموعة الثانية كل من، مصر ومالي والجابون والنيجر، وتقام البطولة في المغرب وتستمر حتي 7 من شهر يوليو المقبل.