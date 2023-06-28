الزمالك يستأنف تدريباته الجمعة المقبل استعدادا للكأس

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي الأبيض بميت عقبة مساء الجمعة المقبل ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره المقاولون العرب على ملعب ستاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء المقبل الرابع من يوليو لحساب منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وتخطى الزمالك نظيره بروكسي بثلاثية لهدفين في دور ال ٣٢ ثم تخطى فاركو بثلاثية لهدف في ثمن النهائي ، ليضرب موعدا أمام المقاولون العرب لحساب ربع نهائي المسابقه المحلية.

استعادة اللقب..

ويبحث الزمالك عن استعادة اللقب الغائب عن خزائنه الموسم الماضي بعد أن سبق وأن توج به على حساب الأهلي العام قبل الماضي على حساب النادي الأهلي عقب الفوز عليه بثنائية مقابل هدف خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

ومنح الكولومبي اوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبيه ، راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز بالامس على غزل المحلة بثنائية نظيفة لحساب منافسات الدوري الممتاز.