بيراميدز يهدي مؤمن زكريا قميصاً تذكارياً قبل مواجهة سموحة (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - قدم فريق نادي بيراميدز قميصاً تذكارياً للنجم مؤمن زكريا مدرب فريق نادي سموحة قبل مباراة الفريقين في الدوري الممتاز.

وقبيل انطلاق المباراة قدم لاعبو بيراميدز وجهازهم الفني قميصا تذكاريا لمؤمن زكريا يحمل اسمه تقديرا له.

وتمنى لاعبو بيراميدز كامل الشفاء للنجم مؤمن زكريا وأن يمر من الأزمة الصحية سريعا.

مؤمن زكريا

تشكيل بيراميدز في مباراة سموحة بالدوري

من جانبه أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سموحة في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة ٣٢ من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

ويسعي فريق بيراميدز مواصلة مطاردته للأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري، في المباراة التي تجمعه أمام سموحة، وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساءًا، والتي يحتضنها ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويقع فريق بيراميدز في المركز الثاني بعدما وصل إلى النقطة 64 خلال خوضه 30 مباراة، استطاع الفوز في 19 لقاءً، و7 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، سجل 45 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا.

بينما يحتل سموحة المركز العاشر، ويملك في رصيده 36 نقطة بعد خوضه 31 لقاءً، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات، خسر 11 مباراة، سجل 31 هدفًا وتلقت شباكه 37 هدف.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدور الأول بشهر يناير الماضي وانتصر بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وفاز بيراميدز في مباراته الأخيرة بالدوري المصري على نظيره فاركو ليواصل سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري التي وصلت إلى 8 مباريات.