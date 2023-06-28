موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة الأهلي ونظيره البنك الأهلي في تمام التاسعة والنصف من مساء غد الخميس لحساب منافسات الجوله 32 من بطولة الدوري الممتاز.



ومن المقرر إذاعة اللقاء على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري لفعاليات الكرة المصرية المحلية باستوديو تحليل يضم كوكبة من خبراء التحليل والفنيين.

ويخوض الأهلي مواجهة الغد محتلا صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان السير بثبات نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه لمدة موسمين شهدان تتويج الزمالك غريمه التقليدي باللقب.



وعند وصول الأهلي إلى النقطة 77 يضمن الأحمر حصوله رسميا على لقب الدوري الممتاز نظرا لأن أقرب لحقي بيراميدز سوف يصل إلى النقطه 76 فقط هل نجاحه في الفوز بكل لقاءاته المقبلة في مسابقة الدوري.

قائمة الفريق..

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر تدريباته الجماعيه مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار بالجزيرة على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق وخلاله يتم إعلان القائمة النهائية الخاصة بمواجهة الغد.

ونجح الأهلي في العبور إلى دور 16 بمسابقة كأس مصر الموسمى الحالي عقب تفوقه على نظيره منتخب السويس بهدف من دون رد خلال المواجهه التي يقيمت بينهما مطلع الأسبوع الجاري على ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات المسابقة المحلية لدور الل ٣٢.

جاء هدف المباراة الوحيد عند الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بأقدام اللاعب حسين الشحات.