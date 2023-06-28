باتشيكو يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي جايمي باتشيكو عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره سموحة، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة سموحة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

ويسعي فريق بيراميدز مواصلة مطاردته للأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري، في المباراة التي تجمعه أمام سموحة، وتنطلق في تمام التاسعة والنصف مساءًا، والتي يحتضنها ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويقع فريق بيراميدز في المركز الثاني بعدما وصل إلى النقطة 64 خلال خوضه 30 مباراة، استطاع الفوز في 19 لقاءً، و7 تعادلات، وتلقى 4 هزائم، سجل 45 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا.

بينما يحتل سموحة المركز العاشر، ويملك في رصيده 36 نقطة بعد خوضه 31 لقاءً، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات، خسر 11 مباراة، سجل 31 هدفًا وتلقت شباكه 37 هدف.

وكانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الدور الأول بشهر يناير الماضي وانتصر بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وفاز بيراميدز في مباراته الأخيرة بالدوري المصري على نظيره فاركو ليواصل سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري التي وصلت إلى 8 مباريات.

فيما لم يذق سموحة طعم الفوز منذ فوز على غزل المحلة في الجولة الـ27 من الدوري، تلقى الهزيمة في مباراتين وخسر أثنين آخرين، بالإضافة لخسارته المفاجئة أمام النجوم في بطولة كأس مصر، بعدما سقط بهدف نظيف.