شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكرر فوزه على فيوتشر ويقفز 3 مراكز في جدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرر فريق المصري فوزه على فيوتشر الذي تحقق منذ أيام في كأس الرابطة ، وفاز عليه مرة ثانية مساء اليوم، الأربعاء، بثنائية نظيفة خلال المباراة التى أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

المصري كان قد فاز على فيوتشر حامل اللقب منذ أيام فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية بركلات الترجيح.

جاءت أحداث الشوط الأول من مباراة اليوم ، حماسية من جانب الفريقين وإن كانت السيطرة للمصري الذي ضغط بقوة وأهدر أكثر من فرصة لكن انتهى هذا الشوط بالتعادل السلبي.

تغيرت الأمور في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل هدفين للمصري ، الأول عن طريق محمد دبش في الدقيقة 52 والثاني في الدقيقة 68 عن طريق مروان حمدي.حاول فيوتشر العودة للمباراة لكن دون جدوى ليظفر المصري بنقاط اللقاء الثلاثة ويُكرره فوزه على فيوتشر في غضون أيام قليلة.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد فيوتشر عند 57 نقطة ويبقي في المركز الثالث ، فيما يرتفع رصيد المصري إلى 44 نقطة ويقفز للمركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة.

وخاض فيوتشر 31 مباراة ، فاز في 15 مباراة وتعادل في 12 لقاء وخسر 4 مواجهات فقط، وسجل لاعبوه 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

فيما خاض المصري 32 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 هدفا.