شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك لمواجهة الأهلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا الخميس ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى في تمام التاسعة والنصف مساء . وجاءت القائمة علي النحو التالي حراسة المرمي محمد أبو جبل ـ احمد صبحى خط الدفاع.. أمير مدحت _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _فراس بن عايفية _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر خط الهجوم .. محمود قاعود _ باسم مرسي _ كريم بامبو.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز