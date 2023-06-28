شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 / 6 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 / 6 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها فوز المصرى على فيوتشر بهدفين نظيفين بالدورى، وتقدم المنتخب الأوليمبى على مالى بهدف لإبراهيم عادل فى تصفيات أفريقيا المؤهلة للاولمبياد

المصري يكرر فوزه على فيوتشر ويقفز 3 مراكز في جدول الدوري

كرر فريق المصري فوزه على فيوتشر الذي تحقق منذ أيام في كأس الرابطة ، وفاز عليه مرة ثانية مساء اليوم، الأربعاء، بثنائية نظيفة خلال المباراة التى أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك لمواجهة الأهلى في الدورى

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الأهلى ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا الخميس ويستضيفها ستاد القاهرة الدولى في تمام التاسعة والنصف مساء .

الشوط الأول.. المنتخب الأولمبي يتقدم على مالي بهدف في أمم أفريقيا

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الأولمبي ضد نظيره المالي بتقدم منتخبنا بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة في المغرب، والتي تؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

إخطار رسمي يُهدد بمنع الإسماعيلي من القيد 3 فترات يواجه النادي الإسماعيلي شبح إيقاف القيد الدولي 3 فترات متتالية للنادي لحين الالتزام بسداد 700 ألف دولار، شاملة الفوائد للمدافع التونسي نور الزمان الزموري تعويضًا للاعب لعدم استلام مستحقاته المالية. يخضع أحمد رمضان " بيكهام " صانع ألعاب فريق سيراميكا لاختبار طبى لتحديد مدى الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد السكندرى الماضية، والتي على اثرها غادر الملعب وشارك التونسى سيف تقا بديلا له . نشر نجما النادى الأهلى محمود كهربا ومحمد مجدى أفشة عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعى صور لهما بجلابية العيد عقب ذبح الأضحية.

ميار شريف تخسر فى ثمن النهائى وتودع بطولة باد هومبورج للتنس

ودعت ميار شريف، بطلة التنس المصرية المصنفة رقم 31 عالميا منافسات بطولة باد هومبورج للتنس بعدما خسرت في الدور ثمن النهائي، من الإيطالية لوسيا برونزيتي بمجموعتين لمجموعة جاءت نتائجهم (6-1 , 6-7 , 3-6) بعد مباراة استمرت 3 ساعات.