شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهدى مؤمن زكريا قميصا تذكاريا على هامش مباراة سموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم بيراميدز قميصا تذكاريا لمؤمن زكريا مدرب سموحة قبل مباراة الفريقين في الدوري المقامة حاليا باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الـ32. وقبيل انطلاق المباراة قدم لاعبو بيراميدز وجهازهم الفني قميصا تذكاريا لمؤمن زكريا يحمل اسمه تقديرا له. وتمنى لاعبو بيراميدز كامل الشفاء للنجم مؤمن زكريا وأن يمر من الأزمة الصحية سريعا. وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي. خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي. خط الهجوم: فخري لاكاي. ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.

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