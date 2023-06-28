شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل مع سموحة 2 / 2 فى الشوط الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل بيراميدز وسموحة 2 / 2 بعد انتهاء الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن فعاليات الجولة الـ32 للدورى فى شوط مثير.

تقدم أحمد حكم لسموحه في الدقيقة 28، وأضاف زميله صديق أيبولا الهدف الثانى في الدقيقة 30، وفى الدقيقة 34 أحرز الجنوب أفريقى فخر لاكاى الهدف الأول لبيراميدز، وفى الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع نجح إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق فى إدراك هدف التعادل لفريقه لتصبح النتيجة التعادل بهدفين لمثليهما.

بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى برصيد 64 نقطة، جمعها من 30 جولة، حيث فاز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 4 مباريات، يجل لاعبو الفريق السماوى 45 هدفا واستقبلت شباكهم 7 أهداف ، بينما يحتل سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفا.